北海道・喜茂別町の国道で2025年8月9日、歩行中の男性が乗用車にはねられる事故がありました。事故があったのは、喜茂別町川上の国道230号です。午後6時すぎ、国道を札幌から喜茂別方面に走行していた乗用車に、車道にいた男性（30代）がはねられました。男性は頭部を負傷しましたが、搬送時意識はあり、会話ができる状態だったということです。この男性は事故が起きる3時間ほど前に、現場近くで乗用車を運転中、交通取り締まりを