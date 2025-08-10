◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦聖隷クリストファー５−１明秀学園日立（９日・甲子園）春夏通じて初出場の聖隷クリストファーが明秀学園日立（茨城）を５―１で下し、創部４１年目で聖地初勝利を飾った。高部陸が４安打１失点で、県勢２年生左腕としては０６年静岡商・大野健介以来の完投。６回１死満塁で江成大和左翼手（２年）の二ゴロで勝ち越し、８回には３点を加え突き放した。上村敏正監督（６８）