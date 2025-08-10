【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）【映像】大谷、弾丸ライナーが“頭上通過”→投手がビビる8月8日（日本時間8月9日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース大谷翔平が放った“技アリの一打”と、相手投手のリアクションが話題となっている。1回裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷に対し、先発マウンドに上