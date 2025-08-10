◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）シングルス２回戦が行われ、女子で昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（２５）＝日本生命＝が同６位の張本美和（１７）＝木下グループ＝を３―２で退け、８強入りした。今季世界ツアー４勝の張本美の勢いを止めたエースが、初の頂点に挑む。大藤沙月（２１）＝ミキハウス＝は相手選手の棄権により不戦勝。男子の張本智和（２２）＝トヨタ