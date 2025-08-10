＜第134話です。135話はこちら＞【つづきを読む】「真の風雲児と呼べる男でした」無惨！新選組を作った男・清河八郎坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜12巻が発売中。13巻が8月18日に発売されます。今回が134話になります。135話も続けて読むことができます