女優の柏木由紀子（77）が8日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」に出演。1985年8月12日の日航ジャンボ機墜落事故で、43歳で亡くなった夫で歌手の坂本九さんとの思い出を語った。当日、坂本さんは知人の選挙応援のために大阪に向かった。次女で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子（舞子）は当日の朝、「きょうは雲が早いから、飛行機に乗るのが嫌なんだよなあ」と言ったのを聞き「あまり弱い部分を、私の前で見せる父では