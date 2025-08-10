あの星野リゾートが、ついに日本三名泉の一つ、群馬県の草津温泉へ進出します。星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」の24施設目となる「界 草津」が、2026年春に開業することが発表されました。草津白根山を望む高台に広がる敷地内には宿泊棟や湯小屋棟、ラウンジ棟、ご当地楽棟が点在し、自然に囲まれた贅沢な滞在を提供します。星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」とは？「界」は、国内外で多様な宿泊施設を運営する星野リゾ