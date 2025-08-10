〈新選組が狙うは竜馬の首！「今斬っておかねば必ず幕府に災いをもたらします」〉から続く ＜第135話です。134話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。単行本1巻〜12巻発売中。13巻が8月18日に発売されます。