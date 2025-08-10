56歳で「2億り人」になった東山一悟さん（写真左）に、くらまがインタビュー（編集部撮影）【写真】けっこう手堅い？「2億り人」の“意外な資産内訳”50歳で長年勤めた会社からリストラされるも、コツコツ貯めた7000万円のおかげでFIRE生活を選べたという東山一悟さん（56歳）。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』という書籍も出版している。現在は、9時から17時勤務のホワイト企業にて年収300万円で働き