今夜10日22時放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に、作曲家・演出家の椎名林檎が登場。「何も隠し事はございません」と語るその半生や、知られざる子育ての様子を、椎名の幼少期や現在のプライベートをよく知る人物たちからのメッセージを交え明かす。【写真】椎名林檎が半生を語る！着物姿で登場番組では、椎名や番組MCの井桁弘恵の母校である福岡市立百道中学校を訪問。そこでは変わらない校舎の風景と、椎名の恩