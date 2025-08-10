岩田剛典が主演し、蒔田彩珠がバディ役を務める新日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、第5話見どころと新規写真が解禁。さらに、Huluオリジナルストーリーの制作も決定した。【写真】明らかになった真相、鳴木（岩田剛典）が復讐に燃える『DOCTOR PRICE』第5話場面写真本作は漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』をもとに、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで贈る“痛快