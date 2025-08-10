「timelesz」の原嘉孝（29）が9日に放送された日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。「血のつながり」がある大物アーティストとのコラボを熱望した。トップバッターで登場し「今後withしてみたいアーティストや物事」という質問に対して、原は「ちょっとこれは先に謝っておきます」とメンバーたちにお断りを入れた。続けて「恐れ多いですけど…」として「サザン（オールスターズ）の原由子さん」とコラボした