「第一印象は出会って３秒で決まる」と言われるほど、最初の一瞬が人間関係を大きく左右するもの。そこで今回は、会った瞬間に「また会ってほしい」と男性に思わせる、“印象美人”になるための秘訣を紹介します。自然な笑顔が基本心理学では「表情の同調効果」と呼ばれますが、自分の表情は鏡のように相手に影響します。自然な笑顔はそれだけで相手の警戒心を緩め、親しみやすい印象を与えます。鏡の前で練習するなら“目元も笑う