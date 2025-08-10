巨人の赤星優志投手（２６）が、７勝目を目指して１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する。ＤｅＮＡとは３日の同戦（東京Ｄ）に続く２週連続の対戦。前回対戦ではソロと犠飛で２打点を許した宮崎を警戒する打者に挙げ、「前回は先制もされましたし、点数を簡単に取られてしまっている。宮崎さんの前に走者を出さないことも大事。一発もある打者なので、何とか抑えられるようにしたい」と力を込めた。今季はここまで１９試合に登