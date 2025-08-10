〈「秋篠宮ご一家4人が揃って…」“令和初”4人での公務、ご夫妻は広島訪問も…貴重な光景からみえた秋篠宮さまの“強い思い”〉から続く7月23日、24日に広島県を訪問した秋篠宮ご夫妻。同月11日には、次女の佳子さま、長男の悠仁さまとともに「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」を見学されたが、ご一家4人揃ってのお出ましは、これが令和初だった。【画像】眞子さんを見つめる紀子さまの“険しいご表情”秋篠宮ご一家の平和への