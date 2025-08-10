◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）シングルス２回戦が行われ、男子で世界ランク４位のエース・張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が同１５位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）を３―０で退け、８強入りした。昨夏のパリ五輪の男子団体準決勝の最終試合、勝てばメダルが決まる大一番で逆転負けを喫した因縁の相手に雪辱。女子の大藤沙月（２１）＝ミキハウス＝は相手選手の棄権により不