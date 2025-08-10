◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）第３０回エルムＳ・Ｇ３（ダート１７００メートル）は９日、札幌競馬場で１４頭によって争われ、単勝５番人気のペリエール（佐々木）が勝利。２３年ユニコーンＳ以来となる重賞２勝目を挙げた。勝ちタイムは１分４３秒５（稍重）。素質馬が完全復活を遂げた。ペリエールは最内１番枠から速いスタートを決めると、道中は先行集団の後ろ