元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が家族ショットを公開し、話題になっている。１０日までにインスタグラムで「静岡県下田市に家族旅行に行ってきました！」と書き始め、「海、プール、ごはん！！２泊３日満喫してきました！」とつづると、旅行中の家族ショットを披露。１３歳になった長男の珠丸（じゅまる）くんを顔出ししている。この投稿にファンからは「尚美ちゃん一家の楽しそうな様子が見れて嬉（うれ）しいです」「Ｌ