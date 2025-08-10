遺族が残した手記孫が受け継ぐ「事故の記憶」1985年8月12日。羽田発大阪・伊丹行きの日本航空123便が、飛行中に操縦不能となり、群馬県上野村にある「御巣鷹の尾根」に墜落。この事故で乗客乗員520人が犠牲となり、現在でも世界で単独機として最大の死者数です。【写真で見る】遺族の“手記”と安全への訴え御巣鷹事故の記憶を次の世代へ兵庫県尼崎市に住んでいた岡本武志さん、明子さん夫婦も北海道・札幌市で行われた親族の