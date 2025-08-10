子どものお世話は大変ですよね。何度も何度も同じ注意をしていて、ウンザリしてしまっているパパママも多いのではないでしょうか？ そんな子育てで、息子のまさかの発言に大爆笑！？ 今回は筆者の友人A子さんのお話です。 反抗期？ 言ったことを全然やらない息子にイライラ A子さんには小学生の息子がいます。幼い時はパパママの話をしっかり聞き、とても良い子でした。 ところが、今はそんな面影は跡形もなく消え、とにかくA