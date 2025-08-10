全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。フェンシングの男子団体と女子団体で、鹿児島南が準優勝を決めた。「来年こそは優勝」鹿児島南２年・白男川瞬選手東亜学園（東京）との決勝で、個人フルーレ王者と剣先を交えた。間合いを詰められた瞬間、胴を突いてポイントを奪った。「父との練習が今の土台になっている」と笑う。団体戦では