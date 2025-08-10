幾度となく跳ね返されては立ち上がってきた高橋。そんな怪腕は過酷なリハビリ生活といかに向き合ってきたのか(C)Getty Images「2月投げて、3月投げて、4月投げて全然ダメで……」2年ぶりのリーグ優勝へ“ラストピース”が加わった瞬間だった。7月27日のDeNA戦で左手首の手術から復帰を果たした阪神の高橋遥人が317日ぶりの白星を手にした。度重なる故障からカムバックを果たしてきた左腕が「もう最後にしたい」と口にした“復活