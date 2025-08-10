福岡県では8月9日夜から未明にかけて線状降水帯が発生し、道路冠水などの被害が相次いでいます。引き続き、大雨災害に厳重に警戒してください。九州北部では非常に激しい雨が降り続き、福岡県で9日夜から10日未明にかけて線状降水帯が発生しました。新宮町と福津市では1時間に100ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。福岡県によりますと、これまでに人的被害は確認されていないということ