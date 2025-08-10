タレント、女優の野呂佳代（41）が7日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）にゲスト出演。祖母がやっていた東京・大塚の喫茶店でダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）をよく見かけていたと明かした。今放送は「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」。野呂は肥後克広（62）と寺門と対面。寺門との思い出を語った。野呂は「大塚駅で、おばあちゃんが喫茶店をやってたんですよ。で、私は幼少の頃、手伝いに行ったりして