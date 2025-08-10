超一流スポーツ選手に共通する「思考法」を学び、ビジネスに活かすための1冊『超☆アスリート思考』が発売された。この記事では、同書にも登場する、オリンピック柔道史上初の3連覇を成し遂げた野村忠宏さんに、理不尽な境遇に左右されない「目的収束思考」の大切さを語っていただいた。（インタビュー／金沢景敏構成／前田浩弥）――『超☆アスリート思考』では、「自分が悪くないときこそ、自分に矢印を向ける」というマインド