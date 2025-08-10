フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスは、日本代表MF中村敬斗の動向が話題となっている。昨シーズンにチームトップの11ゴールを挙げた25歳は、今夏の日本ツアーに帯同せず。開幕２日前となった現時点でもチームに合流していない。クラブは「コンディション不良」と説明しているが、一部の現地メディアは、移籍を望む選手と、認めないクラブが対立していると指摘。「選手が行方不明」「スキャンダルだ」と伝えた。