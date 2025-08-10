速報です。2025年8月10日未明、踏切内で遺体が見つかった影響で、JR千歳線は白石駅⇔千歳駅間の上下線で始発から一時運転を見合わせました。JR北海道によりますと、10日午前3時半すぎ、線路点検の作業員が、北広島市にある「南の里2号線踏切」で遺体を見つけました。列車が接触したかどうかは特定できていないということですが、前日の最終電車が通過したときまでに、異常の報告はなかったとしています。この影響で、快速エアポ