モデル、タレント、マージャンプロなどマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が9日までに、自身インスタグラムを更新。栃木・宇都宮競輪場で開催されたトークショーでの衣装を公開した。「Thank you宇都宮」と記し、肩から胸元にかけてを大きく露出したロングワンピースドレス姿を披露。白を基調とし、大きなピンク色の花などが色鮮やかで、スラリと伸びた脚も強調されるデザインだ。ファンやフォロワーからも「大きな花