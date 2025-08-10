タレント明石家さんま（70）が9日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。別の人生をうらやましがった。さんまは、今年の秋ツアーをもって卒業、芸能活動を終了する番組アシスタントのモーニング娘。’25の横山玲奈（24）に「個人個人いろんな事情あるやろうからな」と思いやりつつ、「俺なんか今振り返ると、どっかで『辞めろ』って誰かに言ってほしかったとか思う。そのまま続けてきてしまったけど、強制的に辞めろって言