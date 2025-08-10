女優の水川あさみ（42）が9日、インスタグラムを更新。愛猫の写真を公開した。水川は「どんどん甘えん坊が増してて愛おしいけど、相変わらず文句は一丁前」とつづり、2匹の愛猫の様子を公開した。この投稿に「ニコちゃんおめでとう」「可愛すぎる」「文句言ってる顔だ！」「可愛さの極み萌っ」「あさみに似てるやん」などのコメントが寄せられている。