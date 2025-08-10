元NMB48でモデルの上西怜（24）が9日、自身のインスタグラムを更新。「＃埼玉」「＃川越」のハッシュタグをつけ、姉で女優の上西恵（30）と一緒に過ごした様子を投稿した。「けいちゃんと浴衣で観光してきた〜」とつづり、自身は黒のレースを使用した白いレース地の浴衣姿。恵は白を基調にした花柄の和服姿を披露した。甘味処で大盛りのかき氷を両手で抱えるショットをアップするなど、食べ歩きも楽しんだようだ。ファンやフォロワ