突然ですが、「加」が何の略か知っていますか？実はとある国名だった…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「カナダ（加奈陀）」でした！「加」はメディアなどで頻繁に使われる国名略語で、カナダを指します。音訳と意訳の組み合わせで「加」と表すようになったそうです。次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本当に恥ずかしい…