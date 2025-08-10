活発な前線の影響で、九州北部では9日夜遅くに線状降水帯が発生するなど大雨災害の危険度が急激に高まっている所があり、厳重な警戒が必要です。九州北部では、活発な前線の影響で、9日夜遅くから非常に激しい雨が降り続いています。11日にかけて前線が停滞するため、再び線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。また、10日はさらに雨の範囲が広がり、西日本から北日本の広い範囲で、大雨となるでしょう