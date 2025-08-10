静岡県伊東市にある伊東温泉は大分県の別府温泉･由布院温泉と並んで日本三大温泉地の1つに数えられる温泉地。平安時代に発見されたと伝えられ、江戸時代には3代将軍･徳川家光に献上、明治以降は文人墨客に愛され多くの文学碑や史跡が残されています。そして東京からは特急踊り子号に乗り込めば90分で到着するアクセスの良さも魅力!そんな伊東温泉を盛り上げるべく伊東温泉焼きそばがNew openしました! 製麺所直営の焼きそばは細マ