被爆80年を迎えた9日。長崎市内では終日、犠牲者を悼み、当時の惨状に思いをはせる人々の姿が見られた。午前6時本尾町の浦上天主堂で追悼ミサ。中野健一郎助任司祭が信徒約200人を前に「力ではなく、愛による平和を実現しましょう」と説教した。ミサにあずかった被爆2世の藤田千歳さん（78）は「亡くなった命に永遠の安息がありますように」と祈った。同7時半爆心地公園（松山町）の長崎原爆朝鮮人犠牲者追悼碑で追悼集