バッテリーで並んだお立ち台で柔和な表情を浮かべた。首位攻防3連戦の初戦を託されたソフトバンクの有原が7回4安打1失点の快投。チーム一番乗りで自身3年連続の2桁10勝目を挙げた。「今日は感じが良かったので結果を残せてうれしい」と笑った。「自然に気持ちが入った。入りが本当に大事だと思った」。立ち上がりから全開で、初回は9球で三者凡退。二回にミスも絡んで先制されたが、すぐに味方が逆転してくれた。三回以降は0を