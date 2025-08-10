捕手の海野が躍動した。同点の二回1死一、二塁。加藤貴のチェンジアップを逆方向にはじき返し、勝ち越しの右前打とした。四回にも右前の打球を放ったが、万波の強肩でまさかの右ゴロ。「（二回は）積極的にスイングができた結果が適時打につながってくれた。ライトゴロになったので、もうちょっと足が速くなるようにします」と笑った。