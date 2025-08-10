大事な初戦を取った。これで2位日本ハムとは今季最大となる2ゲーム差。たとえ今回の直接対決で残り2戦に敗れても順位の入れ替わりはないため、首位攻防戦ではなくなった。それだけ大きな1勝ということだ。「ナイスゲーム！ナイスゲーム！良い形で戦えたね」。4−1の快勝を見守った王球団会長の言葉も自然と弾んだ。当然だ。二回に山川、四回にダウンズと、大好きな本塁打2発で3得点をもたらしての勝利だ。「本塁打を打てる