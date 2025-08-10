スイス・ジュネーブの国連欧州本部に核兵器廃絶署名を届ける高校生平和大使らは午前7時過ぎ、長崎市大黒町の自治労会館と同市松山町の爆心地公園で早朝集会を開いた。高校生1万人署名活動実行委員会の主催。大雨のため屋内開催となった自治労会館では、全国から集った高校生約70人が手をつないで「人間の鎖」をつくり、連帯をアピールした。今年の高校生平和大使は18都道府県の24人。佐賀市の致遠館高2年、本多未侑（みう）さ