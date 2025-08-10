●早口な話し方に苦戦田沼意次への恨みも持ち続けるように 大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で松平定信を演じている井上祐貴にインタビュー。教科書でおなじみの寛政の改革を推し進めた人物をどのように演じようと意識しているのか話を聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』松平定信役の井上祐貴江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸の