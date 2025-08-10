第107回全国高校野球選手権大会に県代表として出場している創成館ナインが堺市の宿舎で黙とうし、犠牲者を追悼するとともに、核廃絶への祈りを新たにした。稙田龍生監督と選手らは原爆さく裂時刻の午前11時2分、長崎市の方角に向かって頭を垂れた。祖母が被爆した伊藤大空（そら）さん（3年）は「80年前の今日、長崎の街が一瞬で焼け野原になった。絶対にこの日を忘れてはいけない」。福岡県筑紫野市出身の峯孝汰選手（3年）