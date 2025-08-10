1発の原子爆弾が長崎市上空でさく裂したあの日から80年。「長崎原爆の日」の9日、今年も市内各所で追悼行事が開かれた。被爆者の平均年齢は86歳を超え、体験を直接聞ける機会は確実に減っていく。一方で、体験を自分のこととして継承を誓う若者たちの姿も。しの突く雨の中、被爆地ナガサキに集った人々は鎮魂の祈りをささげ、世界中でやまない戦火に憤りの声を上げた。国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（長崎市平野町）地下2