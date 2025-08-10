自民党県連は9日、佐賀市で総務会を開き、10月12日告示、同19日投開票の佐賀市長選で、再選を目指す現職の坂井英隆氏（45）を推薦すると決めた。同日程の市議選は現職の14人を公認、1人を推薦。11月9日告示、同16日投開票の鳥栖市議選では、現職と新人の計2人を公認し、現職2人と新人3人の計5人の推薦も決定した。総務会は非公開で行われ、自民現職が3選を果たした7月の参院選の総括もあった。藤木卓一郎幹事長によると、「