第107回全国高校野球選手権大会第5日の9日、県代表の佐賀北（佐賀市）は栃木県代表の青藍泰斗との1回戦を5−4で制した。延長十回タイブレークの末のサヨナラ勝ちは、全国優勝した2007年の「がばい旋風」以来18年ぶりの初戦突破となった。熱戦を制した選手たちに、アルプススタンドから「素晴らしい試合だった」と大きな拍手が起きた。1点を先制された二回、押し出しで同点に追いつく。三回には1死三塁から片渕絢心選手（3年）