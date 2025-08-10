パ・リーグ２位の日本ハムは首位攻防となった９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に１―４で敗れ、２ゲーム差に突き放された。鷹先発の有原航平投手（３２）に沈黙させられたが、やられっ放しでは終われない。日本ハムＯＢで野球評論家の柏原純一氏が立てた大胆な?攻略法?とは――。【柏原純一「烈眼」】試合は先発・加藤貴が４回途中までに相手の中軸である４番・山川などに２発を含む６安打で４失点ＫＯされ、中盤までに大