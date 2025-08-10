パ５位の西武は９日の楽天戦（ベルーナ）に９―４と大勝。４位・楽天とのゲーム差を「１・５」に詰めた。女房役の古賀悠斗捕手（２５）が４号決勝２ランを含む３安打２打点の活躍で、先発・隅田知一郎投手（２５）の９勝目（６敗）を強力援護した。古賀は「うれしい気持ちもあるんですけど、今日はスミ（隅田）に完封させたかった」と自分の打撃よりも守備面に言及。完封目前の８回二死から一、三塁のピンチを招いて降板した同