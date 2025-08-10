人気モデル“せいせい”こと田向星華（23）が9日、インスタグラムを更新。黒髪にブラックコーデの最新ショットを公開した。せいせいは「髪の毛真っ黒に戻した」とつづり、茶髪だった髪を黒髪にチェンジ。黒のロングヘアに黒のキャップ被り、黒のビスチェに黒地のパンツ姿を披露した。この投稿に「真っ黒可愛い」「黒髪大優勝です」「真っ黒の髪の星華さんとても素敵です」「黒髪似合うよ」などのコメントが寄せられている。