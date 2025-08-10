ＧＬＥＡＴ２冠王者の?××スタイル?こと中嶋勝彦（３７）が、ＬＩＤＥＴＵＷＦのさらなる発展への意気込みを語り、エル・リンダマン（３０）を迎えてのＧ―ＲＥＸ王座戦へ腕をぶした。ＬＩＤＥＴＵＷＦ世界王者の中嶋は、９日の新木場大会でリンダマンを迎え、Ｖ５戦に臨んだ。試合は立ち上がりから緊張感に満ちた攻防となったが、最後は強烈なビンタでグラつかせてからチョークスリーパーで捕獲し、リンダマンからタップ