?競泳ニッポン?復活への第一歩となるか――。３日に幕を閉じた水泳の世界選手権（シンガポール）で、競泳日本代表は銀メダル３個、銅メダル１個の計４個のメダルを獲得。入賞は１６で当初の目標だった「複数メダル＆入賞１４以上」をクリアした。２０２４年パリ五輪で日本勢のメダルはわずか１個。男子４００メートル個人メドレーの松下知之（２０＝東洋大）が銀メダルに輝くも、その他の有力選手は思うような結果を残せなかった