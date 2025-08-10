元モーニング娘。のタレント飯田圭織が9日、インスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを報告した。飯田は「8月8日で44歳を迎えました」と報告。バースデープレートを手に笑顔を見せた。そして「娘がゾロ目とゾロ目でめでたいねと言ってくれました」と明かし、「あっという間に過ぎてゆく日々ですが、かけがえのない大切な時を丁寧に刻みまた44歳の一年をスタートしましたどんな44歳になるのか楽しみです」と思いをつづ